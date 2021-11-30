«أوميكرون» يهدد شركات الأدوية.. مودرنا تستبعد فاعلية لقاحها وفايزر تحتاج لـ100 يوم

صرح الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا»، ستيفان بانسيل، اليوم الثلاثاء، بأنه يستبعد فاعلية اللقاحات الحالية ضد عدد الطفرات الهائلة الموجودة بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد.

وقال «بانسيل»، إنه من المستحيل توفير لقاحات فعالة ضد متحور «أوميكرون» الجديد بنفس مستوى اللقاحات الفعالة ضد «دلتا»، ووفقا لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، تستغرق شركات الأدوية وقتا طويلا لتطوير ونشر التطعيمات المحدثة التي يمكنها تقديمها بأعداد كبيرة للمواطنين

صعوبة توفير لقاحات مضادة لمتحور «أوميكرون» الجديد

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، قال «بانسيل»، إنه من المتوقع قصور جوهرية لا أحد يستطيع معرفة مقدارها في الحصول على نتيجة مؤكدة بشأن فاعلية اللقاح، وذلك بسبب أن شركات الأدوية بحاجة إلى انتظار البيانات ونتائج الاختبارات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «موديرنا»، إنّ المتغيرات في متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» مقلقة للغاية، قائلا: «منذ أيام ونحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذا المتحور»، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

كما أعلنت شركة «جونسون آند جونسون»، تقييم فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في مواجهة متحور «أوميكرون» الجديد، مضيفة أنها تنتج وتطور في الوقت ذاته لقاحا يستهدف متحور «أوميكرون» الجديد.

جونسون تقيم فعالية لقاحها ضد المتحور الجديد

من جانبه، قال المسؤول عن الأبحاث في شركة «يانسن» التابعة لـ«جونسون آند جونسون»، ماثاي مامين، إن الشركة واثقة من قدرة لقاحها الحالي الأحادي الجرعة على مواجهة المتحورات الجديدة المختلفة، مضيفا أنه من الممكن إجراء التجارب السريرية على النسخة الجديدة من اللقاح إذا لزم الأمر لذلك، وفقا لشبكة «سكاى نيوز ».

فايزر بحاجة لـ100 يوم

وفي نفس السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر»، ألبرت بورلا، إنه من المقرر أن تكون شركته جاهزة بإنتاج لقاح يستهدف متحور «أوميكرون» الجديد في غضون 100 يوم، إذا لزم الأمر.

وصنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، المتحور«أوميكرون» الجديد، باعتباره «فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق».