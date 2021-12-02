خبير: خلافات شركات الأدوية سر إثارة الذعر من أوميكرون.. و99% من إصاباته خفيفة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن سرعة انتشار متحور كورونا الجديد «أوميكرون» تفوق دلتا فيما يتعلق بانتقال العدوى بين الشباب والأطفال، كما أن 99% من المصابين به أعراضهم خفيفة، بالإضافة إلى أن طفراته كثيرة وأغلبها موجودة في السلالة السابقة.

وأضاف عودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميتين نهى درويش وإنجي طاهر، أن هناك احتمالات بقدرة متحور أوميكرون على الهروب من الأجسام المضادة والجهاز المناعي، لافتًا إلى أن وجود أسباب عديدة وراء التخوف من أوميكرون: «هناك مبالغة في الإعلام ببعض الدول الأوروبية، إذ أنها تحاول التغطية على الفشل الاقتصادي والسياسي في مقاومة فيروس كورونا».

تقييم الإصابات

وتابع، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أكثر من ثلثي مصابي كورونا وثلث الوفيات موجودون في أوروبا، كما أن القارة العجوز بها أكثر من 55 حالة، 99% منهم مصابون بأعراض خفيفة: «الهدف من إثارة الخوف هو حروب اقتصادية وسياسية بين شركات الأدوية والتطعيم، التي أطلقت تصريحات ضد بعضها، وكل هذه المعلومات لا تشجع المواطنين الذين لا يثقون في التطعيم».

اللقاحات خط الدفاع الأول

وشدد فؤاد عودة، على أن اللقاحات هي خط الدفاع الأول ضد المرض، ودعى إلى زيادة نسبة التطعيم بأسرع وقت، وأن تتخلى الدول الأوروبية عن أنانيتها وتساعد الدول العربية والإفريقية والدول الفقيرة حول العالم من أجل مقاومة السلالات الجديدة، فمن المحتمل أن يصبح فيروس كورونا 10 سلالات مهمة.