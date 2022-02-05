نيويورك تايمز: إنقاذ ريان يصل لمرحلة حرجة.. حواجز صخرية صلبة تعوق الحفر

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنَّ رجال الإنقاذ في المغرب لا يزالون يعملون في حفر نفق باتجاه الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، لإنقاذه من بئر بعمق 100 قدم في قريته بعد سقوطه في البئر منذ ما يقرب من 4 أيام، إذ قال رجال الإنقاذ لوسائل الإعلام المحلية إنَّهم على بعد نحو 10 أقدام أي نحو 3 أمتار منه في وقت مبكر من اليوم.

حواجز صخرية تعوق الإنقاذ

ونقلت الصحيفة عن التليفزيون المغربي، في بث مباشر لعملية الإنقاذ، أنَّه يبدو أن رجال الإنقاذ واجهوا أيضًا حواجز صخرية صلبة أعاقت تقدمهم، إذ استمروا في تغيير مسارهم والحفر بعناية، كما أن وكالة المغرب العربي للأنباء التي تديرها الدولة قالت إنَّ عملية الحفر في مراحلها النهائية، وكانت قد توقفت مؤقتًا قرب حلول ليل أمس، لكن رجال الإنقاذ استأنفوا بعد أن تم اعتبار المضي قدمًا آمنًا بالنسبة للطفل.

رجال الإنقاذ يحفرون يدويًا الأقدام الأخيرة

ونقلت الصحيفة عن موقع «Le360» المغربي، أنَّ اثنين من رجال الإنقاذ يحفرون يدويًا الأقدام الأخيرة التي تفصلهما عن ريان، وكانت هناك مروحية في مكان الحادث لنقل الصبي الى مستشفى، وبينما كان عمال الإنقاذ يناورون لإنقاذ الصبي، تلا حشود من الناس الذين كانوا ينظرون إلى الموقع الصلوات وشجعوا فريق الإنقاذ، بينما جلس بعض المتفرجين أو ناموا تحت الأشجار، متلهفين لمشاهدة حل الأزمة، وأعدت عائلة ريان بعض الأطعمة وقدمتها للجمهور، ووزع آخرون الخبز والتمر.

وفي مقابلة مع موقع «Le360»، قال والد ريان إنَّه كان بصدد إصلاح البئر التي يملكها، عندما سقط ابنه فيها، وكان يلعب عندما سقط، وقال والده: «يبذل الجميع قصارى جهدهم حتى يخرج حياً ونحمله بين أحضاننا بنهاية اليوم».

الجميع يشارك في الإنقاذ

كما أفادت وسائل الإعلام المحلية بوجود 5 جرافات وعشرات رجال الإنقاذ، بينهم فريق من الطوبوغرافيين، وذكرت التقارير أنَّه حتى جمعيات تسلق الجبال والكهوف المحلي قد شاركت في هذا الجهد.