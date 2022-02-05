مصدر رسمي مغربي: متران فقط يفصلان رجال الإنقاذ عن الوصول للطفل ريان

كشف مصدر رسمي مغربي أن فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط عن الوصول إلى الطفل ريان في قاع البئر، في ظل استمرار وجود صعوبات أيضا في عملية الحفر.

متران فقط يفصلان فرق الإنقاذ عن الطفل ريان

وأكد المصدر الذي يتولى مهمة رفيعة في عمليات الإنقاذ، في تصريحات لجريدة هسبريس المغربية، اليوم السبت، على أن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 3 أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا، ولم يتبق سوى مترين للوصول إلى الطفل، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكان مصدر مغربي رسمي قد قال في وقت سابق، إن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات وعراقيل كثيرة بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة خلال محاولات إنقاذ الطفل ريان العالق منذ الثلاثاء الماضي داخل بئر عميقة.

القوات المشاركة في عملية إنقاذ ريان تواجه خطر الإغماء

وكشف المصدر عن أن القوات المشاركة في عملية إنقاذ الطفل ريان تواجه خطر الإغماء بسبب قلة الأكسجين داخل الثقب الذي تم إحداثه لإنقاذ الطفل، على عمق أكثر من 30 مترا.

وتتواصل، منذ صباح الأربعاء الماضي، أعمال الحفر اليدوي الجارية لإنقاذ الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والذي سقط في بئر بقرية إغران بإقليم شفشاون المغربي، حيث دخلت العملية مرحلتها الثانية.

وأفاد عضور لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، عبدالهادي الثمراني، بأن عملية الحفر تتواصل بحضور مهندس وتقنيين طبوغرافيين، مشيرا إلى أن العمال نجحوا في حفر فجوة أفقية بين الحفرة والبئر لانتشال الطفل ريان.

الثمراني: لا يزال هناك أمل في خروج الطفل ريان حيا

وفي محاولة لطمأنه ملايين المتابعين، قال الثمراني إن هناك أملا في أن يخرج الطفل ريان على قيد الحياة، مشيرا إلى أن تجهيز الفرق الطبية وسيارات إسعاف وطائرة هيلوكبتر كلها مؤشرات تدل على أن ريان ما زال على قيد الحياة، وأنهم يسعون لإخراجه حيا.