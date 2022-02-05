حبس موظفة ومهندس لممارستهما أعمالا منافية للآداب في بنها

أمرت جهات التحقيق المعنية بمحافظة القليوبية، بحبس فتاة وشاب 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة ضبطهما داخل شقة في مركز بنها يمارسان أعمالا منافية للآداب، إذ كانت الفتاة تقوم بتصوير مقاطع فيديو مع الشاب الذي يعمل مهندسا.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت التحفظ على الفيدويوهات المضبوطه على هاتف المتهمة، وإرسالها إلى الجهات المختصة لفحصها.

ضبط فتاة وشاب

وكانت أجهزة مديرية أمن القليوبية ألقت القبض على فتاة وشاب يمارسان أعمالا منافية للآداب فى إحدى الشقق بمنطقة كفر سعد، بدائرة مركز بنها، وتم ضبط هاتف محمول ملك المتهمة تقوم بتصوير نفسها أثناء ممارسة العلاقة الآثمة مع المتهم الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، حيث أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمان موظفة ومهندس

ووردت معلومات سرية لمباحث الآداب بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام فتاة وشاب بممارسة أفعال منافية للآداب، في إحدى الشقق بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها، وتم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، فقامت قوة كبيرة من ضباط المباحث ومداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة «س»، 29 سنة، موظفة في إحدى الشركات، والمتهم «أ»، 29 سنة، مهندس.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز الهاتف المحمول وعليه الفيديوهات المصورة.