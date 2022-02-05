علي جمعة يحذر: هذه الجريمة تحرمك من الميراث نهائيا

يعد الميراث من أكثر القضايا التي تشغل بال الكثيرين، ولا تكف الأسئلة التي ترد إلى رجال الدين حول هذه المسألة، ومن جانب آخر، يتبع البعض طرق غير أخلاقية للحصول على الميراث، وفي هذا الشأن، ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أجاب عنه في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل لاجتماعي «فيس بوك».

مذهب الإمام الشافعي

جاء في سؤال أن أحد المواطنين قتل أخاه عن طريق تأجير شخص ما ليقوم بهذا الفعل، وحكمت المحكمة بالإعدام للقاتل المباشر، وحُكم على المُحرض بالأشغال الشقة المؤبدة، فهل يحق لهذا الأخ أن يرث أخاه أم لا؟، ورد علي جمعة بأن الأخ المحرض يُحرم من الميراث، لأن القتل يمنع القاتل من حقه في الميراث، مؤكدا أن الفقهاء اختلفوا فيما بينهم حول هذا الأمر، فقال الإمام الشافعي إن الميراث يحرم على كل من قتل.

وأوضح «جمعة» أنه في مذهب الإمام الشافعي، يُحرم من الميراث كل من قتل أو تسبب في القتل، حتى وإن كان بغير عمد، قائلا: «سواء كان القتل عمد أو شبه عمد، أو خطأ أو شبه خطأ، أو بحق أو غير حق، أو متسبب في القتل».

مذهب أبو حنيفة

وأشار «جمعة» إلى أنه وفقا للشافعي، فإذا حكم القاضي على والده أو أخيه أو غيره، بالإعدام، يعتبر قاتل ولا يرث، وذكر مثال آخر لـ«عشماوي» الشخص الذي ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم، إذا قام بتنفيذ حكم إعدام في والده أو أخيه أو غيره، لا يحق له أن يرث، وقال: «إذا حفرت حفرة في الطريق لوضع كابل كهرباء، وسقط أحد الأشخاص في الحفرة ومات عن طريق الخطأ، لا يحق لمن حفر تلك الحفرة أن يرث».

ومن جانب آخر، قال علي جمعة إنه جاء في مذهب أبو حنيفة عن هذا الأمر، أن من يُحرم من الميراث هو من قام بقتل مباشر، وليس من حرض على القتل.