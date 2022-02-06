الجامعات الخاصة: التقديم مستمر على الأماكن الشاغرة حتى نهاية الإجازة

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي الجاري من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021-2022، وما يعادلها من شهادات على الأماكن الشاغرة بمختلف كليات الجامعات الخاصة والتي يبلغ عددها حوالي 19600 مكان شاغر، موزعة على كل الكليات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام بكل قرارات وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية وقيمتها.

الجامعات الخاصة: 19600 مكان شاغر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أكثر من 2000 طالب وطالبة سجلوا رغبات الالتحاق بالجامعات الخاصة حتى الآن، بمختلف الكليات، مشيرة إلى أن التقديم للالتحاق بالجامعات الخاصة مستمر طوال أيام إجازة منتصف العام الدراسي وفقاً لمراحل تمت تحديدها، تمثلت في المرحلة الأولى أمس السبت 5/2/2022، والمرحلة الثانية: الأربعاء 9/2/2022، والمرحلة الثالثة: الأحد 13/2/2022، والمرحلة الرابعة: الخميس 17/2/2022، والمرحلة الخامسة: الاثنين 21/2/2022.

إجازة منتصف العام الدراسي 2021-2022 أسبوعين

ومن ناحية أخرى، بدأت أمس إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2021-2022، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 للعام الجامعي الجاري، على أن تستمر الإجازة لمدة أسبوعين وحتى 18 فبراير الجاري، على أن تبدأ أعمال ألفصل الدراسي الثاني 19 فبراير الجاري.

وقالت المصادر إن الجامعات بدأت الاستعداد للفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على استمرار خطة التطعيمات ضد المرض.