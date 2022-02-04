«التعليم العالي»: الغلق والإحالة للنيابة مصير أي كيان تعليمي وهمي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل ليل نهار لرصد ومتابعة عمل الكيانات التعليمية المختلفة.

ولفت إلى أنه حال رصد أي مخالفات في العمل أو كيانات غير شرعية وغير مرخصة بمزاولة تقديم الخدمة التعليمية، يتم استصدار قرار من وزير التعليم العالي بمداهمتها ومخاطبة الجهات المعنية في المواقع الكائنة بها تلك الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها والتي منها الغلق والتشميع والإحالة للنيابة العامة.

القضاء على كبرى الكيانات التعليمية غير الشرعية

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسبوع المقبل سيشهد مداهمة عدد من الكيانات غير المعتمدة والإعلان عن تفاصيلها كاملة، في الأقاليم ومحافظة القاهرة الكبرى، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية نجحت منذ إنشائها حتى الآن في مداهمة وتشميع أكثر من 250 كيانا وهميا غير معتمد أو حاصل على التراخيص اللازمة بشأن مزاولة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

ضبط أكثر من 250 كيانا غير مرخص

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات أتاحت عبر مواقعها الرسمية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة والكيانات الحاصلة على التراخيص اللازمة.

وناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور البحث والاستفسار عن أي كيان تعليمي يدشن إعلانات لاستقطاب الطلاب سواء بمنح الشهادات العلمية المعتمدة من داخل مصر أو خارجها، وكذلك تعلن عن أي امتيازات يتم منحها للطلاب، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي شدد على ضرورة ملاحقة أي كيان غير شرعي يعمل على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب.