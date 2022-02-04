موعد بداية الترم الثاني 2022 للجامعات.. الإجازة تبدأ غدا

يبدأ غدا السبت، أول أيام إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2021-2022، بمختلف الكليات على مستوى الجامعات المصرية؛ خاصة بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجرى تحديد موعد بداية الترم الثاني 2022 للجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال الدراسة.

موعد بداية الترم الثاني 2022 للجامعات

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد بداية الترم الثاني 2022 للجامعات 19 فبراير الجاري، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ غدا السبت ولمدة أسبوعين، على أن تستمر أعمال الدراسة بالتيرم الثاني 16 أسبوعا وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، موضحين أنه جرى التنبيه على ضرورة الاستعداد لأعمال الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز الجداول ووضع الخطط اللازمة للتطعيمات ضد كورونا.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن مجلس الجامعة شدد على ضرورة الاستعداد الكامل للدراسة بالتيرم الثاني، لافتا إلى أن موعد بداية الترم الثاني 2022 للجامعات يكون وفقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات 19 فبراير الجاري، على أن ينتهي 9 يونيو المقبل، وتنطلق بعدها امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

17 فبراير.. انتهاء إجازة نصف العام

وشدد رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال، على انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي الجاري غدا السبت ولمدة أسبوعين، على أن تنتهي الخميس 17 فبراير، وتستأنف الدراسة في كليات الجامعة من 19 فبراير 2022 ولمدة 16 أسبوعا على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني 9 يونيو المقبل، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

وأوضح الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، التزام الجامعة بالخريطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن موعد بداية إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، وكذلك موعد بداية الترم الثاني 2022 للجامعات.