«التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين في الفيوم.. وتشيد بـ«الضبطية القضائية»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تزاول العملية التعليمية دون ترخيص.

مداهمة المنشآت المخالفة

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة «الدراسات المتطورة والعلوم الصحية والتكنولوجية»، والكائن مقرها في (برج الياسمين - الفيوم)، والمُنشأة المُسماة «معهد المستقبل للدراسات المتنوعة»، والكائن مقرها في (ميدان المسلة - شارع 15 - محافظة الفيوم)، وتزعمان قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والثانوية الأزهرية من مجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج، ومنح شهادات مُعتمدة من جامعات حكومية في العديد من المجالات، دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما خاطب محافظ الفيوم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلا عن مخاطبته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإعمال شأن الوزارة بشأن إدارة «جمعية طلائع المستقبل لتنمية المجتمع» بالفيوم، المنشأة المُسماة «معهد المستقبل للدراسات المتنوعة»، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جهود لجنة الضبطية القضائية

وأشاد عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجّهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستكثف ملاحقتها للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، ونشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.