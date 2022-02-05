الاحتفال بالذكرى الـ 50 للفنان إسماعيل ياسين في «الإسكندرية السينمائي»

إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورتها الـ38، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل، قررت الاحتفال بالذكرى الـ50 للفنان الراحل إسماعيل ياسين، الذي قدّم تاريخا سينمائيا ثريا بالأعمال الفنية الخالدة.

تكريم اسماعيل يس

وسيكرم اسم الفنان الكوميدي الراحل خلال حفل الافتتاح، وتوزيع كتاب عن أعماله الفنية للكاتب منير إبراهيم، خلال فعاليات الدورة، والفنان اسماعيل ياسين تأثر في الصغر بالفنان الراحل محمد عبد الوهاب، وكان يعد نفسه ليكون مطربًا، وغنى في الأفراح والمقاهي، ثم هاجر إلى القاهرة لينضم إلى فرقة بديعة مصابني الشهيرة، ثم قدمه فؤاد الجزايرلي عام 1939 من خلال فيلم «خلف الحبايب»، بعدها انضم إلى فرقة علي الكسار المسرحية، وعمل مطربًا ومونولوجست وممثلً،ا وعلى امتداد 10 سنوات من العام 1935 إلى 1945، ظل أحد رواد هذا الفن.

مراحل صعود وتألق إسماعيل يس

عمل اسماعيل يس في السينما وأصبح واحدا من أبرز نجوم السينما المصرية، وأنتجت عدة أفلام باسمه بعد الفنانة الراحلة ليلى مراد، منها «إسماعيل يس في متحف الشمع - إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة - إسماعيل يس في الجيش».

وساهم اسماعيل يس في صياغة تاريخ المسرح المصري الكوميدي، وكون فرقة مسرحية تحمل اسمه، وكانت هذه الفرقة تعمل على مدى 12 عامًا من العام 1954 حتى 1966، وقدم خلالها ما يزيد على 50 مسرحية.

وشارك الفنان الراحل مع الكثير من الممثلين والمطربين، وكان لفترة طويلة يقوم بدور الرجل الثاني أو المساند للبطل، حتى جاءته الفرصة وأصبح بطلاً وقدم بطولة أفلام كثيرة تحمل اسمه، وشاركه في بطولتها أصدقائه ومنهم رياض القصبجي وزينات صدقي وحسن فايق وعبد الفتاح القصري وتوفيق الدقن.

ابتعاد اسماعيل يس عن تقديم المونولوج

وفي الستينيات بدأ نجم اسماعيل يس، ينحسر في المسرح والسينما لأسباب عديدة منها، ابتعاده عن المونولوج، وتكرار نفسه في بعض الأعمال واعتماده على صديقه أبو السعود الإبياري في تأليف جميع أعماله، كذلك إصابته بمرض القلب، وتدخل الدولة في اﻹنتاج الفني في فترة الستينيات، وإنشاء مسرح التليفزيون، كل هذه العوامل أدت إلى تراكم الديون عليه، مما اضطره إلى حل الفرقة المسرحية عام 1966 ثم توجه إلى لبنان للمشاركة في بعض الأفلام القصيرة، ليعود لمصر ويعيش فترة صعبة انتهت بوفاته إثر إصابته بأزمة قلبية وذلك في العام 1972.