لميس سلامة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا: «عرفت متأخر بعد وصوله للرئة»

كشفت المذيعة لميس سلامة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تدوينة على حسابها بـ «فيس بوك»، قائلة إنها علمت بإصابتها بالفيروس بعد تدهور حالتها الصحية ووصوله إلى الرئة، مضيفة: «كورونا إيجابي.. وعرفت متأخر بعد ما وصلت للرئة».

لميس سلامة تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا: «عملت خمس مسحات وطلعوا سلبي»

وأوضحت لميس سلامة تفاصيل حالتها الصحية في تدوينة، قائلة: «بقالي أسبوع تعبانة تعب لا يحتمل والحديد وصل لـ 3، وكل شوية نجري على مستشفي شكل عشان بدوخ وبفقد الوعي وتعب رهيب وعملت خمس مسحات وطلعوا سلبي، وعملت كل التحاليل عشان نعرف دي كورونا ولا لا وكل الناس قالولي مش كورونا، وفي يوم روحت المستشفى قولتلهم احجزوني الحقوني عالجوني أنا بطلع في الروح قالولي أنت مش كورونا».

وأضافت: «عملت إكو على القلب من التعب وبرضه مظهرش حاجة، وبعدين في عز مانا بطلع في الروح قولتلهم لبسوني وودوني أعمل مقطعية على الصدر، واحنا بنحجز قالولي احنا عاملين عرض علي المقطعية مع المسحة مع بعض قولتلهم اعملوها مش هنخسر حاجة، فطلعت إيجابي ودخلت على الرئة وبانت في المقطعية».

واختتمت لميس سلامة منشورها، «الحمد لله بدأت العلاج، وإن شاءالله خير دعواتكم عشان أنا شوفت أصعب أيام حياتي، وكنت حاسة أن أنا حقيقي بموت قعدت أدعي ربنا يخليني بس لبنتي».

إصابة ابنته لميس سلامة بكورونا يناير الماضي

وكشفت لميس سلامة، في وقت سابق خلال شهر يناير الماضي إصابة ابنتها بالفيروس التاجي وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء، وذلك على حسابها الشخصي على «فيس بوك».

وقالت «لميس» وقتها: «بنتي كورونا إيجابي.. اتحايلنا على المدرسة بقالنا أسبوع بنهاتي يمتحنوا الولاد أون لاين بيرفضوا لحد ما الفصل كله بقي كورونا،ادعولي بقي عشان أعصابي بايظة ومرعوبة».