مدرب حراس منتخب مصر سابقا عن مشاركة أبو جبل: «مولد نجم كبير»

قال الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إنه في حال شارك حارس المرمي المصري محمد أبوجبل «جابسكى» في تدريبات المنتخب المصري لكرة القدم في الكاميرون، من الممكن مشاركته في مباراة الغد، التي ستجمع المنتخب المصري بنظيره الكاميروني، «إن شاء الله هيكون مولد نجم كبير».

3 حراس فقط من أجل المشاركة

أضاف «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن المنتخب المصري دائما يستعين بـ4 حراس مرمى قبيل بداية أي مباراة، لكن بالنسبة للمشاركة في كأس العالم، يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم على المنتخبات جلب 3 حراس فقط من أجل المشاركة.

طبيب المنتخب سينجح في تجهيز أبو جبل

وأوضح أنه بالنسبة لإصابة حارس المرمى أبوجبل، فسينجح الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، وهو أحد أمهر الأطباء الذي تعامل معه شخصيا، في تجهيز اللاعب عبر استخدامه أحدث الأساليب الطبية عبر عقد جلسات العلاج الطبيعي، بمختلف أنواعها، «الجلسات الخاصة بالإجهاد هتكون مهمة جدا، وإذا كان إجهاد مش شد فهيقدر يلعب إن شاء الله، ولكن لو كان شد من أي درجة هيكون صعب يلعب».

وأكد أن حماس حارس المرمى لن يفيد خلال تلك الآونة، خاصة قبل بدء تلك المباراة الهامة، «عصام الحضري بخبرته الكبيرة هيعرف إذا كان أبوجبل هيجي على نفسه ولا بقى طبيعي، وفنيا المنتخب عالٍ جدا، لكن التجهيز النفسي لازم يكون في مرحلة كويسة دون عصبية أو نرفزة، ومينفعش يكون فيه توتر عالي أو لا مبالاة».