تخفيضات أمازون مصر.. كيفية الحصول عليها؟

مع اقتراب موعد «البلاك فرايدي»، يبحث عدد كبير من المواطنين عن تخفيضات أمازون مصر وكيفية الحصول عليها، كي يتصفحوا الموقع، ويستعلمون عن التخفيضات الموجودة، قبل البلاك فرايدي، لذا أتاحت أمازون مصر، إمكانية التواصل مع خدمة عملاء شركة أمازون في مصر، من خلال الاتصال يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 12 منتصف الليل للاستعلام عن جميع المنتجات قبل شرائها، بالإضافة إلى متابعة حالة طلب الشراء أيضا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تخفيضات أمازون مصر وكيفية الحصول عليها.

تخفيضات أمازون مصر وكيفية الحصول عليها

وتعرض أمازون مصر تخفيضات عدة، على الكثير من منتجاتها، للمواطنين طوال الوقت، ويمكن الحصول على هذه التخفيضات، من خلال الحصول على كوبون خصم أمازون مصر، والاستفادة من كوبون الخصم، من خلال الضغط هنا.

أما خطوات الحصول على تخفيضات أمازون مصر، تبدأ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة أمازون مصر، ومن ثم التجول داخل الموقع، وتصفح التخفيضات المتاحة على الموقع، واختيار المنتج والتأكد من تفاصيله.

بعد ذلك إضافة المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة بك، واختيار العنوان الصحيح وطريقة الدفع لطلبك، ومن ثم الضغط على «احصل على العرض»، للحصول على كود خصم أمازون.

ثم النقر للكشف عن الكوبون وللقيام بنسخة، ثم قم بإدخاله أو إلصاقه في خانة «كوبون التخفيض» قبل إكمال الطلب، وتأكيد الطلبية من خلال النقر على زر «تثبيت طلبك».

وظائف أمازون مصر

وتزامنا مع إطلاق شركة أمازون في مصر رسميا، أصبحت وظائف شركة «أمازون مصر» أيضا، من أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك نتيجة لاهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب، بالبحث عن الوظائف التي أعلن عنها فرع أمازون في مصر، كي يتمكنوا من مطابقة الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن ثم التقديم في تلك الوظائف.

وهناك عدد من الشروط التي حددتها شركة أمازون في مصر، للقبول بالوظائف المعلنة، وهي: التحدث باللغة الإنجليزية، توافر خبرات سابقة، ويفضل خريجي الكليات المتخصصة.