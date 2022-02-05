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الفحص الأولي للطفل ريان: كسور في الرقبة والعمود الفقري وإصابة بالرأس

كتب:

محمد حسن عامر
05:29 م | السبت 05 فبراير 2022
الطفل ريان

الطفل ريان

كشفت مصادر مغربية لـ«الوطن»، متواجدة في محيط البئر التي سقط فيها الطفل المغربي ريان، عن أنه تم إجراء فحص طبي أولي للطفل، وتبين أنه مصاب في الرأس مع كسور في الرقبة والعمود الفقري.

ونجحت الفرق الطبية في الوصول للطفل ريان داخل البئر، لكنه لم ينقل إلى خارجه حتى اللحظة بعد اكتشاف إصابته بكسور، وسيجري تجهيزه أولا حتى لا تتفاقم الإصابات.

وانتهت أعمال الحفر منذ قليل، كما وصلت الفرق الطبية إلى الطفل ريان، وجرى إدخال والديه إلى منطقة خروجه من البئر.

وسنوافيكم بتفاصيل إخراج الطفل ريان لحظة بلحظة.

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