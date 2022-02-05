رسالة «أم ريان» المصري لوالدة المغربي: ربنا هيستجيب للدعاء ويخرج بسلامة

أمام حافة بئر يصل عمقه إلى 64 مترًا بقرية «إغران» بمركز «تمروت» المغربية، تتكئ أم بقلب مكسور تنظر إلى الظلام الكالح بفتحة ضيقة مساحتها سنتيمترات لا تتسع لدخول رجل بالغ، تنتظر بلهفة وأمل خروج طفلها «ريان» صاحب الـ5 سنوات، الذي سقط داخل البئر منذ ما يقرب من 3 أيام، وسقطت معه قلوب الشعوب العربية والعالم أيضا، متمنين خروجه سالما.

رسائل الدعم والدعاء من أمهات الوطن العربي لوالدة الطفل ريان المغربي لا تكف، قلوب من كل مكان تتمنى خروجه من البئر سالما، من بيهم أم لصغير حمل نفس الاسم، ومرت معه بظروف قاسية هددت حياته، الطفل المصري «ريان» الذي احتاج حقنة بلغ سعرها 34 مليون جنيه.

«ضمور العضلات» مرض أصاب الرضيع المصري «ريان»، أثر على حركته وهدد حياته، وفي حين فقد الجميع للأمل وقتها في علاجه، إلا أن والدته كانت على يقين بأن القدر سينصف صغيرها، وبالفعل حصل على العقار الوحيد بالعالم المعالج لحالته، وثمنه 34 مليون جنيه، قبيل إتمامه العامين بأيام، الأمر الذي كان سيحول من فعالية العلاج عليه.

رسالة من أم ريان المصري لوالدة المغربي

من تجربة قاسية عاشتها والدة الطفل المصري «ريان» مع رضيعها، تبعث رسالة طمأنينة إلى أم «ريان المغربي»، فحواها أن الأمل دائما موجود، بحسب حديثها مع «الوطن»: «ربنا يصبرك وبإذن الله هيرجع بالسلامة وهيخرج كويس في أحسن حال».

لا يشعر بالأم إلا أم مثلها، ولذلك ما بداخل والدة «ريان» المغربية تشعر به أم الطفل المصري: «أكيد قلقانة ونفسيتها تعبانة، بس ربنا بيستجيب للدعاء وأكيد هيقف معاها وفترة وهتعدي»، موجهة رسالة المحيطين بها وأهلها بضرورة الالتفاف حولها ودعمها وطمأنتها: «خليكوا جمبها متسيبوهاش، واللي يقد يساعد ميتأخرش»، مختتمة حديثها بالدعاء: «ربنا يرجعهولها بالسلامة.. دي دعوة أم وربنا هيردهولها بإذن الله».

وأكدت وسائل الإعلام المغربية، منذ قليل، أن الطفل المغربي «ريان» ما زال على قيد الحياة، وأن عملية إنقاذة المعقدة قاربت على الانتهاء والنجاح.