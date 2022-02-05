مصادر مغربية لـ«الوطن»: إدخال والدي الطفل ريان إلى مكان إخراجه من البئر

كشفت مصادر مغربية متواجدة في محيط البئر التي سقط فيها الطفل المغربي ريان، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إخراج الطفل، وقالت إنه جرى إدخال والديه مع فرق الوقاية المدنية عند المكان الذي سيجري إخراجه عنده من البئر.

انتهاء أعمال الحفر لإنقاذ الطفل ريان

وأوضحت المصادر أنه بعد انتهاء أعمال الحفر، دخلت فرق من الوقاية المدنية ووالدا الطفل ريان، كما التحقت بهم فرق طبية، لتتأكد أنها مسألة لحظات ويخرج الطفل.

ومن المقرر نقل الطفل ريان عبر طائرة تابعة للدرك الملكي إلى أحد المستشفيات، فيما تشير وسائل الإعلام المغربية إلى أن الطفل ريان لايزال حي يرزق.

وسنوافيكم أولا بأول بتفاصيل اللحظات الأخيرة لإخراج الطفل ريان.