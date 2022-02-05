مصادر مغربية لـ«الوطن»: قوات الإنقاذ تصل للطفل ريان داخل البئر

قالت مصادر مغربية، من محيط البئر التي سقط فيها الطفل ريان، إن أعمال الحفر انتهت تماما، وخرج عمال الحفر بقيادة «عم علي»، والآن، دخلت فرق الوقاية المدنية إلى البئر التي يقبع فيها الطفل منذ 5 أيام تقريبا.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فرق الوقاية المدنية وصلت للطفل ريان بالفعل، وربما هي مسألة وقت ويجري إخراجه، لافتة إلى دخول فريق طبي، لكن المصادر قالت إنها لم تتأكد بعد من سبب تأخر فرق الوقاية في إخراجه.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.