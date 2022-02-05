استدعاء أطباء متخصصين في الكسور للطفل ريان قبل خروجه من البئر

أكد مصدر مغربي مطلع يتواجد عند البئر التي سقط فيها الطفل ريان، قبل نحو 5 أيام، أن الطفل ريان لايزال في مكانه داخل البئر، وتمكن رجال الوقاية المدنية من العثور عليه عبر فتحة النفق التي جرى حفرها على مدار الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن الفريق الطبي دخل أيضا من خلال هذا النفق المؤدي إلى البئر، وبالتالي فإن الطفل ريان لم يخرج من البئر حتى الآن، وإنما الأمر كله في النفق الذي يصل بالمكان الذي سقط فيه الطفل ريان.

الفحص الأولي للطفل ريان يؤكد وجود كسور

وقال المصدر إنه بإجراء الفحص الطبي الأولي على الطفل ريان تبين أنه مصاب بكدمات في الرأس وكسور في الرقبة وكسور في العمود الفقري، وبالتالي يجب إبقاؤه في مكانه مؤقتا ونقله لاحقا.

ولفت المصدر إلى أنه جرى استقدام أطباء متخصصين في الكسور، وذلك للتعامل مع الكسور التي ألمت بالطفل.

وأوضح المصدر كذلك أنه جرى وضع 3 سيارات إسعاف على الأقل قيد التصرف لنقل الطفل ريان إلى الطائرة التابعة للدرك الملكي التي ستنقل الطفل إلى أحد المستشفيات.