بريد الوطن .. ارصف شارع خمسة والشوارع المتفرعة منه يا محافظ المنيا

نعانى نحن سكان شارع خمسة، المتفرع من شارع ٢٦ يوليو، بمدينة ملوى بمحافظة المنيا، من تكسر وتهالك أسفلت الشارع، ما يعيق حركة المارة وأصحاب السيارات، حيث إن الشارع حيوى وتجارى وسكنى، ويخدم شريحة كبيرة من أهالى المدينة، ويربط بين شارعين مهمين فى ملوى، وهما شارع ٢٦ يوليو وشارع المجيدى، وفى نفس الوقت يتفرع منه 21 شارعاً فرعياً غير ممهدة، لذلك نناشد السيد محافظ المنيا، النظر فى رصف الشارع، وكذلك الشوارع المتفرعة منه، لتيسير الحركة المرورية لأهالى مدينة ملوى، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة للارتقاء بمحافظة المنيا بصفة عامة، وبمدينة ملوى بصفة خاصة.

خالد محمد محمد محمود

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