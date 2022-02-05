مصادر لـ«الوطن»: والدا الطفل ريان يغادران «نفق الخروج» بعد رؤية ابنهما

قالت مصادر مغربية تتواجد في مكان البئر التي سقط فيها الطفل ريان، منذ نحو 5 أيام، إن والدي الطفل ينتظرانه في سيارة إسعاف متوقفة قرب البئر، تمهيدا لنقله إلى طائرة الدرك الملكي الطبية التي ستتولى بدورها نقله إلى أحد المستشفيات.

وأضافت المصادر أن فرق الوقاية كانت اصطحبت والدا الطفل معهم في النفق المؤدي إلى مكان وجود الطفل ريان داخل البئر، وبعد رؤيته عاد الوالدان لاحقا لينتظرانه في سيارة الإسعاف.

الطفل ريان لا يزال في مكانه داخل البئر

وأكدت المصادر أن سبب تأخر نقل الطفل ريان من مكانه حتى الآن هو أنه يتم إجراء بعض الإسعافات الطبية له، بعدما أظهر التشخيص الأولي أن ريان مصاب بكدمات في الرأي وكسور في الرقبة والعمود الفقري.

وانتهت أعمال الحفر اليدوي عصر اليوم، وجرى حفر نفق يصل إلى المكان الذي يقبع فيه الطفل ريان، الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، بعدما علق عند مسافة 32 مترا في بئر يبلغ عمقها 62 مترًا.