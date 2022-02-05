«الأنباء المغربية»: جهود متواصلة مكنت من تجاوز الصخرة «العقبة» أمام ريان

أفادت وكالة الأنباء المغربية بأن جهود متواصلة على مدار الساعات الماضية هي التي مكنت رجال الإنقاذ من تجاوز الصخرة التي كانت تحول دون الوصول لـ الطفل ريان، والتي أخرت عملية إنقاذ الطفل رغم أن رجال الإنقاذ كانوا قد أصبحوا على بعد نحو مترين منه.

حكاية الصخرة العقبة أمام ريان: عرقلت جهود الإنقاذ

وكان الصحفي المغربي عبدالسلام الشميخ، الذي يتواجد في مكان البئر، قد قال لـ«الوطن» في وقت سابق، اليوم، إن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات وعراقيل في طريق الوصول لـ الطفل ريان، من بين هذه العراقيل صخرة قوية ومتينة، حالت دون الوصول إلى مكان الطفل، حيث كانت تقوم السلطات بهدم هذه الصخرة، وهو نجحت فيه السلطات لاحقا.

وكان مصدر مغربي مسؤول، قد قال، اليوم السبت، إن: صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان، وذلك حسبما ذكرت جريدة هسبريس المغربية. وأوضح المصدر ذاته أن الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان.

وبالتزامن مع ذلك كشف مصدر رسمي مغربي آخر، عن أن فرق الإنقاذ يفصلها مترين فقط عن الوصول إلى الطفل ريان، مع اعترافه أيضا باستمرار وجود صعوبات أيضا في عملية الحفر.

آمال مستمرة في العثور على ريان حيا

غير أن عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، عبدالهادي الثمراني، قال إن هناك أمل في أن يخرج الطفل ريان، القابع في قاع البئر منذ الثلاثاء الماضي، على قيد الحياة، مشيرا إلى أن تجهيز الفرق الطبية وسيارات إسعاف وطائرة هيلوكبتر طبية انتظارا لخروح كلها مؤشرات تدل على أن ريان ما زال على قيد الحياة، وأن الأمل كبير في إخراجه حيا.