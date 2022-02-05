في الذكرى الأولى لوفاته.. لماذا رفض عزت العلايلي المشاركة بمسرحية «برج المدابغ»؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل الكبير عزت العلايلي، الذي رحل عن عالمنا في شهر فبراير لعام 2021، بعد معاناته مع أمراض الشيخوخة، فبدايته الفنية لم تبدأ بعد تخرجه؛ نظرًا لمراعاته لإخوته، ليعمل حينها مُعد لبرنامج تلفزيوني، حتى جاءت له الفرصة، لتكن بمثابته ميلاده في عالم الفن للمشاركة في فيلم رسالة من امرأة مجهولة، ليشارك بعدها في العديد من الأفلام الرائعة التي لا تمحى عن ذاكرتنا من أبرزها الطريق إلى إيلات والتوت والنبوت والمنصورية، وأيضًا فيلم الأرض مع المخرج القدير يوسف شاهين.

سبب رفض العلايلي لمسرحية برج المدابغ

وفي لقاء تلفزيوني سابق للفنان عزت العلايلي، ببرنامج ساعة صفا المذاع على فضائية «art»، كشف عن رفضه المشاركة في مسرحية «برج المدابغ»، لكونه رجلًا مسلمًا، إذ كان الحديث عن تلك المسرحية حينها به تعارض للأديان.

وأضاف «العلايلي» أنه كان هناك لوحة في المسرحية، بها تعارض للأديان، فبادر بالحديث مع المخرج سعد هنطش، وأبلغه بأنه لن يقدر على قول ما ذكر في المسرحية، قائلًا: «روحت للمخرج وقولت له يا استاذ سعد أنا مقدرش أقول الكلام دة، أنا راجل مسلم وعندي هوية ومقدرش أقول الكلام ده»..

وكشف الفنان عزت العلايلي، بأن الكاتب المسرحي نعمان عاشور، لم يكن قاصدًا بالمعاني التي ذُكرت بالمسرحية: «قولتلهم أنا بمنتهى الود والحب أنا بعتذر عن الدور اللي في المسرحية»، موضحًا أن اعتذاره عن المسرحية كان قبل عرضها بأيام ليست بقليلة.

آخر أعمال عزت العلايلي الفنية

وكان آخر ظهور للفنان عزت العلايلي، بمسلسل قيد عائلي، الذي كان يعرض عام 2019، ودارت أحداثه حول الصراع الأسري والاختلاف على الأموال، وكان يشاركه في العمل الفني، الفنانة مرفت أمين ولوسي والفنان صلاح عبدالله، وأيضًا في عالم السينما كانت آخر مشاركة فنية له، في فيلم تراب الماس مع الفنان آسر ياسين.