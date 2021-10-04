نجل عزت العلايلي: لم يكتف من الفن.. وكان يستعد لمسرحية «أهلا يا بكوات»

عزت العلايلي، كان يعرف جيدًا مكانته الفنية على الساحة، ومع اختلاف الأجيال التي تعامل معها، وظل محتفظًا باسمه وتاريخه المشرف، وذلك حسب تصريحات نجله الدكتور محمود العلايلي لـ«الوطن».

10 أعمال للفنان عزت العلايلي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

نحو 200 عمل فني شارك في تقديمها الفنان الكبير عزت العلايلي، سواء على خشبة المسرح، أو على شاشتي السينما والتليفزيون، أو أمام ميكروفون الإذاعة، وفي تاريخ الفن السابع اختيرت 10 أفلام شارك فيهم في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية «بين القصرين، قنديل أم هاشم، زائر الفجر، الاختيار، أهل القمة، الطوق والإسورة، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، الأرض».

وفي عام 2018 شارك الفنان الكبير عزت العلايلي، في فيلم تراب الماس، مع النجوم الشباب أسر ياسين، منة شلبي، عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

وعام 2019 قدم الفنان عزت العلايلي مسلسل قيد عائلي، مع ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، محمد رياض، ميرنا وليد، منة فضالي، سيمون، نضال الشافعي، محمد نجاتي، محمد محمود عبدالعزيز، صبري فواز.

نجل عزت العلايلي: والدي كان يعرف جيدًا قيمته الفنية

وعن مشاركته الشباب بعد سنوات طويلة من النجومية التي اقتربت من 60 عامًا، قال نجله محمود عزت العلايلي: «والدي كان يعرف جيدًا موقعه الفني، ويدرك تمامًا أن مكانته محفوظة طول الوقت وعلى مدار الزمن، وكل من يتعاون معه يدرك ذلك تمامًا، ومشاركته السينمائية الأخيرة من خلال فيلم تراب الماس، كان صناع هذا العمل المهم يدركون جيدًا قيمة عزت العلايلي، ووضع اسمه على التتر بشكل يليق به وبتاريخه».

نجل عزت العلايلي: لم يكتف يومًا من الفن

واستطرد الدكتور محمود: «لم يكن لدى عزت العلايلي مشكلة في مسألة اختلاف المكانة بمرور الوقت، وكان يعلم جيدًا أن هذه المكانة محفوظة، بدليل أعماله الأخيرة، لم يقل يومًا اكتفيت أو تعبت، بالعكس كان لديه خططًا مستقبلية، وخطة كانت قيد التنفيذ لإعادة مسرحية (أهلا يا بكوات) على المسرح القومي، وبالفعل بدأ الاتصالات والاتفاقات مع المخرج عصام السيد وحسين فهمي، وباقي أبطال الرواية، لكن لم يمهله القدر».

وأشار نجل عزت العلايلي، إلى أن حياته كانت هادئة، وكذلك وفاته: «عاش بهدوء ومات بهدوء، ولم يعان من مرض، ولم يعتمد على أحد في حياته ويمارس الرياضة ويقضي مشاويره بنفسه وده تكريم في حد ذاته وفضل يستحقه».