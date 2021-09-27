نجل عزت العلايلي: والدي لم يندم يوما على أي عمل فني شارك فيه.. (فيديو)

نحو 200 عمل فني شارك في تقديمها الفنان الكبير عزت العلايلي، سواء على خشبة المسرح، أو على شاشتي السينما والتليفزيون، أو أمام ميكروفون الإذاعة، وفي تاريخ الفن السابع تم اختيار 10 أفلام شارك فيهم «العلايلي» في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، «بين القصرين، قنديل أم هاشم، زائر الفجر، الاختيار، أهل القمة، الطوق والإسورة، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، الأرض».

نجل عزت العلايلي: والدي فنان محترف

وحول ما إذا كان من بين هذا التاريخ الفني المشرّف، أعمال شعر بسببها الفنان عزت العلايلي بالندم لتقديمها، قال نجله الدكتور محمود العلايلي، في حواره لـ«الوطن»، إن والده فنان «محترف» ومن ثم لم يندم على أي عمل له على مدار مشواره الفني، متابعًا: «أي فنان يقدم عملا وخصوصًا عندما يكون ممثلًا محترفًا، في هذه الحالة يقدم كل ما لديه لإنجاح العمل الفني الذي اختاره منذ بداية حتى نهاية التصوير وعرضه للجمهور».

نجل عزت العلايلي: أي فنان أعماله تحمل توقعات مختلفة

واستطرد محمود عزت العلايلي: «الأعمال الفنية دائمًا ما تنقسم لجزأين، هناك الجزء الفني وهو ما نشوفه على الشاشة، وجزء آخر يتعلق بكواليس العمل الفني وتصويره وما خلف الكاميرات، وهو ما لانراه ولا نعرف عنه شيئًا كجمهور، ويحملها في ذكرياتهم أبطال هذا العمل وصُناعه، وأي فنان دائمًا يقدم أعمالًا جيدة وأحيانًا متوسطة، وأخرى لا يحالفه الحظ بها، وأعمالًا كان من المتوقع أن تلقي نجاحا فنيا وجماهيريا، ولكن لم تصادف النجاح المأمول، وبالتالي كل فنان مُعرض لمثل هذه الأمور».