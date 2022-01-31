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سمكري سيارات يقتل ابنته بجنزير حديد في المنوفية: «اعتادت التسول»

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إبراهيم الديهي
10:34 م | الإثنين 31 يناير 2022
ضرب ابنته - أرشيفية

ضرب ابنته - أرشيفية

شهدت قرية «سمادون»، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مقتل طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تُدعى «ح. م.»، علي يد والدها سمكري سيارات، الذي تعدى عليها بالضرب باستخدام جنزير حديدي، حتي فارقت الحياة، وذلك بسبب قيامها بالتسول، رغم تحذيره لها في مرات سابقة.

الأب يسلم نفسه للشرطة بعد قتل ابنته

وعقب ارتكابه الواقعة، قام الأب، ويُدعى «م. ف.»، بتسليم نفسه إلى مركز شرطة أشمون، وانتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان الواقعة بقرية «سمادون»، دائرة المركز، وجرى نقل جثمان الطفلة والتحفظ عليه ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورود بلاغ بقتل سمكري لابنته بأشمون

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بقيام «م. ف.»، سمكري سيارات، بالتعدي علي ابنته بالضرب بجنزير حديد، حتى فارقت الحياة، بقرية «سمادون»، تم التحفظ على المتهم، الذي قام بتسليم نفسه للشرطة، كما تم التحفظ على جثمان المجني عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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