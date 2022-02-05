المتحدة تنظم العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» الأسبوع المقبل

تنظم المتحدة للخدمات الاعلامية العرض الخاص لمسرحية «كنز الدنيا» الأسبوع المقبل تحت رعاية وزارة التضامن، من تنظيم شركة «تذكرتي» وتنفيذ شركة «وورك شوب».

والعرض أول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى النجم أشرف عبد الباقي والفنانين أبرام سمير وعلي المصري وملك ياسر وشريف حسني، ويخرجها للمسرح أشرف عبد الباقي وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد.

تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم

ويأتي العرض في إطار جهود الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري الجاد واكتشاف مواهب جديدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع بشكل أكبر وإبراز المواهب في جميع المجالات.

«كنز الدينا» مسرحية اجتماعية كوميدية تناقش نظرة المجتمع لذوي الهمم من خلال أسرة من الطبقة المتوسطة، تكتشف أن مولودها من اصحاب متلازمة «داون»، ويؤدي الدور الطفل عمرو هشام وهو مصاب بمتلازمة داون فعليا، ويتضمن العرض مواهب في الغناء والرسم واطفال حققوا بطولات باسم مصر من ذوي الهمم.

المسرحية تعرض عبر منصة watch it ثم قناة DMC

وكتب كلمات أغنية المسرحية الشاعر أيمن بهجت قمر، وكتب المسرحية عيسى جمال ووليد هندي وصمم الديكورات محمود سامي وألحان شادي عويضة، وتتضمن المسرحية أيضا استعراضات ومشاهد «أكشن» كوميدية.

وتقام عروض المسرحية خلال الفترة المقبلة، ثم سيتم عرضها عبر منصة watch it ثم قناة DMC، وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ساهمت في ترشيح ورعاية مجموعة كبيرة من ذوي الهمم أصحاب المواهب الخاصة أثناء تحضيرات المسرحية ودعمت المشروع بكل امكانياتها بالتعاون مع المتحدة للخدمات الاعلامية.