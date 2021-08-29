مناقشة تاريخ المسرح المصري في «ملتقى آتوم الثقافي».. السبت

تنطلق أولى فعاليات ملتقى «آتوم الثقافي الشهري»، الذي تنظمه مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، برئاسة الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلي، ويناقش الملتقى، كتاب «دفاعا عن تاريخ المسرح المصري»، للكاتب أحمد عبدالرازق أبوالعلا، وذلك فى السابعة من مساء يوم السبت 4 سبتمبر المقبل، بمقر المؤسسة بالهرم.

يتحدث فى الملتقى الكاتب الكبير محمد أبوالعلا السلاموني، والناقدة الدكتورة نجوى عانوس، يعد ويدير الملتقى الكاتبة سميحة المناسترلي، بحضور كوكبة من الكُتاب والمثقفين والباحثين والصحفيين المهتمين بتاريخ المسرح المصري.

يشار إلى أن الكتاب يتكون من 3 أجزاء، الجزء الأول يتعرض للأسباب التي استند إليها الباحث والمؤرخ المسرحي الدكتور سيد علي إسماعيل، نافيا بها ريادة يعقوب صنوع للمسرح المصري، مناقشا الآراء التي نشرها في كتابه «محاكمة مسرح يعقوب صنوع» عام 2001، وما تلاها من كتابات في عدد من الكتب التوثيقية، وبعض الصحف طوال عشرين عاما.

ويقدم الجزء الثاني من الكتاب، تحليلا نقديا لنص «موليير مصر وما يقاسيه» بنسختيه الأولى والثانية، أما الجزء الثالث يتناول الإرهاصات الأولى للمسرح الشعبي في مصر، موضحا التطوير الذي أحدثه صنوع لبعض عناصر المسرح الشعبي الذي كتبه في الفترة من 1870 إلى 1872.