شقيق معلمة الدقهلية: الأمن أنقذ حياتها من الموت على يد أهالي الطلاب

كشف حمدي العطار، شقيق معلمة الدقهلية، عن تفاصيل الاعتداء عليها بعد رفضها السماح لطلاب إحدى اللجان بالغش، إذ ذكر أن عددًا من أولياء الأمور زاروه في المحل الخاص به، وحدثوه عن رفض شقيقته السماح للطلاب بالغش في الامتحانات، مؤكدًا أن الأمن أنقذ حياة شقيقته من الموت على يد أهالي الطلاب بسبب رفضها الغش، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على قناة «صدى البلد».

أثنين من الأهالي أبلغوه بوجود تهديدات ضد شقيقته في آخر أيام الامتحانات

وأضاف «العطار»، أن اثنين من الأهالي أبلغوه بوجود تهديدات ضد شقيقته في آخر أيام الامتحانات، بسبب رفضها السماح للطلاب بالغش في الامتحانات، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه قام بإيصال شقيقته إلى المدرسة خوفا عليها منها كما أبلغ جهات الشرطة بتعرض شقيقته للتهديد، موضحا أن مركز شرطة السنبلاوين وفر حماية لشقيقته خلال فترة الامتحانات.

الشرطة أمنت اللمعلمة في آخر يوم من الامتحانات

وأوضح أن الشرطة أمنت شقيقته في آخر يوم من الامتحانات لمنع الاعتداء عليها من أولياء الأمور، بسبب رفضها لغش الطلاب خلال الامتحانات، إذ أنه فور إبلاغه بتعرض شقيقته للتهديد أبلغها بما سمع حتى تأخذ حذرها، ووصل تهديد إليها من ولي أمر أحد الطلاب والذي يوجد في الخارج، و شقيقته رفضت السماح بغش الطلاب داخل لجان الامتحانات .

لا يعرف الأشخاص الذين هددوا شقيقته بسبب منعها الغش الجماعي

وأشار إلى أنه لا يعرف الأشخاص الذين هددوا شقيقته بسبب منعها الغش الجماعي في الامتحانات، ولكنهم من القاطنين بجوارهم في مدينة السنبلاوين، إذ أن شقيقته مسؤولة لجنة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، كما تلقت شقيقته تهديدات من أولياء أمور بسبب رفضها السماح للطلاب بالغش في الامتحانات، وتم الاعتداء عليها لكن الأمن أنقذ شقيقته من الموت على يد بعض أولياء الأمور.