القبض على 6 من المتهمين باحتجاز معلمة الدقهلية: «ضربوها عشان منعت الغش»

ألقت مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على 6 من أولياء أمور المتورطين في واقعة احتجاز رئيسة لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، المعروفة إعلاميا بـ«معلمة الدقهلية»، وذلك بمدرسة الشهيد محمد الشقيري التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية عقب أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ورود بلاغ باحتجاز معلمة الدقهلية

وتبلغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، ورود بلاغ من قوة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد محمد الشقيري الابتدائية، بتجمهر عدد من أولياء أمور الطالبات أمام المدرسة ومحاولة اقتحامها والتعدي على رئيسة لجنة الامتحان.

معلمة الدقهلية تخرج في حراسة الشرطة

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وتبين احتجاز وداد حمدي عبدالحميد، رئيسة لجنة الامتحان، وقيام عدد من أولياء أمور الطالبات بالتعدي عليها بالضرب، وذلك بعد سحبها الهواتف المحمولة من الطالبات ومنع الغش داخل اللجان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تجمع العشرات من أولياء أمور طالبات الشهادة الإعدادية أمام إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية.

وظهر في الفيديو أولياء الأمور يعتدون على سيدة، وتبين أنها رئيسة لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، وأنهم أقدموا على ضربها بعد منعها أبنائهم من الغش.