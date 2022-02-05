«العلمين الجديدة»: تشغيل مجمع السينمات والمسرح أول يوليو المقبل

قال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه في ظل المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها أكبر مدينة مليونية موجودة على الساحل الشمالي، فقد زار رئيس مجلس الوزراء المدينة، اليوم، متفقدًا 3 قطاعات ميدانية.

«سمير» يستعرض الأماكن التي زارها رئيس مجلس الوزراء خلال جولته الميدانية اليوم

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن «مدبولي» ويرافقه وزير الإسكان، زارا أبراج المنطقة الشاطئية والإسكان الفاخر في الحي اللاتيني، كما زارا مدينة الفنون والمسجد والكنسية، «كمان زار بلازا والمنطقة التجارية، وعلى مستوى المرافق، فحضر معانا افتتاح محطة المعالجة الثلاثية ومحطة كهرباء العالمين».

وأوضح أن الدكتور مدبولي قد زار أحد المحاور الصناعية الجديدة، وتمتد مساحتها لـ550 ألف فدان، وسيكون به الكثير من المصانع، «المنطقة الصناعية هي محور مهم وبنهدف أن تكون الإقامة مستمرة طول العام في العلمين الجديدة، بالإضافة إلى المحور السياحي الموجود بالمنطقة الشاطئية، «مدينة العلمين بدأت من أول الإسكان الاجتماعي وسكن مصر والإسكان الفاخر والإسكان المتوسط لحد ما وصلنا للمساكن الفخمة في الأبراج».

شبكة لصرف مياه الأمطار بعيدا عن شبكات الصرف الصحي

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة لها شبكة لصرف مياه الأمطار بعيده عن شبكة الصرف الصحي، كما يوجد في المدينة بحيرات صناعية موجودة، «إحنا بنصرف مياه الأمطار على البحيرات الصناعية على طول، ومش هيبقي عندنا مشاكل، وأحنا ملاصقين للساحل بطول 14 كيلو متر».

وتابع: «المرافق السيادية كلها خلصت ومحطات معالجة المياه ودي المقومات اللي أقدر أجيب بيها المواطنين، والممشي السياحي كله خلص، وبالإضافة لمشروعات الإسكان المختلفة، ومع المحور الصناعي فأحنا بنوع في مصادرنا علشان يكون فيه استمرارية للمكوث في المدينة، ومجمع السينمات والمسرح هيشتغل بداية من 1 يوليو المقبل».