آخر تطورات مشروعات الإسكان في العلمين الجديدة.. فيديو

مدينة العلمين الجديدة من المدن الجاري إنشاؤها على الساحل الشمالي الغربي، حيث أنها تعتبر من مدن الجيل الرابع الأحدث، ويقصد بمدن الجيل الرابع هي تلك المدن المبنية على الطراز المعماري، الذي يعتمد على التخطيط السليم واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ويضم مقومات عصرية متكاملة للسكن والحياة، ويخلو تماماً من العشوائية.

وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنشر فيديو لها على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك ويوتيوب»، يرصد آخر تطورات العمل بمشروعات مدينة العلمين الجديدة سوء الإسكان الاجتماعي أو الأبراج الشاطئية أو أبراج الداون تاون بجانب المدينة التراثية.

جاري تنفيذ 24 عمارة تضم 896 وحدة سكنية

وأعلنت وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة تحتوي على 1320 وحدة سكنية من الإسكان فوق المتميز بمنطقة الداون تاون، وأنه جاري العمل علي تنفيذ 24 عمارة أخرى، بها 896 وحدة سكنية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عمارات الداون تاون.

بالإضافة إلى تنفيذ 128 عمارة تضم 4096 وحدة سكنية، وذلك بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط، بجانب تنفيذ 45 عمارة سكنية تضم 1080 وحدة سكنية بالإسكان المتميز، كما يتم تنفيذ كمبوند «مزارين»، بمساحة 700 فدان، ويضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية «عمارات - فيلات - شاليهات».

مدينة التراثية على مساحة 260 فدان والانتهاء من 15 برجا

تعد المدينة التراثية من أهم المشاريع الجاري إنشاؤها في العلمين الجديدة، حيث أنها سوف منطقة ترفيهية وجذب سياحي ويرجع ذلك إلى أنها تضم حديقة مركزية ومسرح روماني بجانب مباني تجارية ومولات و بحيرات صناعية ودار الأوبرا، وتنفذ المدينة على مساحة 260 فدان.

تضم مدينة العلمين الجديدة عدد كبير من الأبراج المطلة على البحر، إذ إن تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بـ15 برجًا بالمنطقة الشاطئية، وجاري العمل في أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية، كما أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج حيث وصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ28.