معلومات عن أبراج «الداون تاون» في العلمين الجديدة.. شاهقة وتطل على بحيرة صناعية

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، طفرة عمرانية غير مسبوقة، إذ عملت الدولة على إنشاء العديد من المدن الجديدة والمتطورة، في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع.

وتقع المدينة في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وتبدأ حدودها من طريق وادي النطرون، حتى الضبعة، وتستهدف استيعاب نحو 3 ملايين نسمة.

منطقة مال وأعمال على غرار العاصمة الإدارية

لتعظيم مكانه مدينة العلمين الجديدة، تنفذ الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منطقة «الداون تاون»، التي تعد بمثابة منطقة مال وأعمال جديدة، على غرار نظيرتها بالعاصمة الإدارية.

وتتكون المنطقة من 5 أبراج مطلة على بحيرة صناعية، وتأتي الأبراج بارتفاعات مختلفة، فهناك برجا أيقونيا يبلغ ارتفاعه 250 مترا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر.

وتتولى شركة «cscec» الصينية، التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية، وهي نفس الشركة التي تنفذ منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، بتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مدة تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون

تبلغ مدة تنفيذ البرج الأيقوني الذي تبلغ مساحة 465 ألف م2، نحو 45 شهرا، فيما تبلغ مدة تنفيذ باقي الأبراج الأربعة، حوالي 39 شهرا، بإجمالى مسطحات 320 ألف م2 للبرج الواحد.

منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين

تضم مدينة العلمين الجديدة، منطقة شاطئية تحتوي على عدد كبير من الأبراج المطلة على البحر، حيث أن هناك 15 برجا، تم الانتهاء من أعمال البناء فيها، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات والواجهات الخارجية، بينما يجري العمل على تنفيذ 8 أبراج جديدة، ضمن المرحلة الثانية.

منطقة ترفيهية تتوسط الابراج الشاطئية

تتوسط الابراج الشاطئية منطقة ترفيهية، لخدمة سكان المدينة ،وتطل المنطقة على البحر مباشرة ، وتحتوي المنطقة على جراج يتسع ل 3 آلاف سيارة، بجانب عددا من المحال التجارية.