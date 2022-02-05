دبلوماسي سابق عن زيارة السيسي لـ«بكين»: الصين شريك استراتيجي مهم لمصر

أشاد السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية السابق، بالزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمهورية الصين الشعبية، إذ ذكر أن زيارات الرئيس السيسي، الخارجية تُعد توجها استراتيجيا مهما وله دلالات في غاية الأهمية، وهو كيفية إدارة مصر لسياستها الخارجية بما يحقق توسيع قاعدة المصالح المصرية مع دول العالم، مؤكدًا أن الصين شريك استراتيجي لمصر في مجالات عديدة مثل الصناعة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية في مصر.

الصين شريك استراتيجي لمصر في مجالات عديدة

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الصين دولة فاعلة بقوة وأصبحت من القوى الكبرى التي تؤثر في التوازنات الدولية ولها دور في السياسة العالمية، والصين موجودة في إفريقيا بكثافة وثقل، كما أن السياسة الخارجية تدار بشكل يعزز العلاقات على مستوى آسيا وإفريقيا.

عملية إصلاح اقتصادي غير مسبوقة

وأشار مساعد وزير الخارجية السابق، إلى أن مصر قامت لأول مرة بتاريخها بعملية إصلاح اقتصادي غير مسبوقة، ولم يكن ليطلق عليها إصلاح إلا إذا كانت لها انعكاسات على التجارة والصناعة والتكنولوجيا، كما أن السياسة الخارجية المصرية لديها قدرات على التنوع والتحرك بين دول العالم بما يتوافق مع مصالح مصر، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي، للصين، تتيح الفرصة لمراجعة مجمل العلاقات بين مصر والصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.