رئيس التحرير

محمود مسلم

منى عبدالغني تعلن تعافيها من أوميكرون: كنت بموت كل يوم من الألم «فيديو»

كتب:

ياسمين محمود
08:49 م | السبت 05 فبراير 2022
منى عبدالغني

منى عبدالغني

أعلنت الإعلامية منى عبدالغني، عبر حسابها على «إنستجرام»، تعافيها من الإصابة بمتحور أوميكرون، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه: «الحمدلله الذي عافاني، ربنا شفاني تماما من أوميكرون، وحبيت أعمل الفيديو ده عشان الناس اللي سمعت خبر مرضي وقلقت، والناس اللي دعتلي كتير، الحمدلله بفضل ربنا ودعواتكم بظهر الغيب».

وأضافت منى عبدالغني: «فكرت إن الأوميكرن مش بيموت، هو فعلا مش بيموت، لكن بيموت الواحد كل يوم من آلام الجسم والدماغ والتكسير وقلة النوم».

إصابة منى عبدالغني ب أوميكرون

وكانت أعلنت الفنانة منى عبدالغني، مطلع فبراير الجاري، إصابتها بمتحور «أوميكرون»، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش أرد، وبطمنكم، بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیكرون»، موضحة أن حالتها الصحية جيدة: «الحمد لله بتعافی حاليا، وبتماثل للشفاء خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول، وربنا يعديها على خير».

اقرأ المزيد:

الفنانة «نورهان» تعلن تعافيها من فيروس كورونا: «بقيت أفضل كتير»

روسيا تعلن بدء تطعيم المراهقين بـ«لقاح سبوتنيك» ضد فيروس كورونا

دراسة تتيح إمكانية الكشف عن فيروس كورونا بالهاتف: تطبيق يحدد الإصابة

إصابة امرأة بـ21 طفرة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.. «عندها الإيدز»