منى عبدالغني تعلن تعافيها من أوميكرون: كنت بموت كل يوم من الألم «فيديو»

أعلنت الإعلامية منى عبدالغني، عبر حسابها على «إنستجرام»، تعافيها من الإصابة بمتحور أوميكرون، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه: «الحمدلله الذي عافاني، ربنا شفاني تماما من أوميكرون، وحبيت أعمل الفيديو ده عشان الناس اللي سمعت خبر مرضي وقلقت، والناس اللي دعتلي كتير، الحمدلله بفضل ربنا ودعواتكم بظهر الغيب».

وأضافت منى عبدالغني: «فكرت إن الأوميكرن مش بيموت، هو فعلا مش بيموت، لكن بيموت الواحد كل يوم من آلام الجسم والدماغ والتكسير وقلة النوم».

إصابة منى عبدالغني ب أوميكرون

وكانت أعلنت الفنانة منى عبدالغني، مطلع فبراير الجاري، إصابتها بمتحور «أوميكرون»، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش أرد، وبطمنكم، بس من كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیكرون»، موضحة أن حالتها الصحية جيدة: «الحمد لله بتعافی حاليا، وبتماثل للشفاء خلوا بالكم على نفسكم ضروري اليومين دول، وربنا يعديها على خير».