إجراءات من «التنمية المحلية» ضد التلاعب بتعريفة الركوب.. خط ساخن ولجان

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن وجود خط ساخن متاح أمام المواطنين للإبلاغ في أي محافظة عن أي زيادة في تعريفة الركوب لخطوط المواصلات الداخلية والخارجية بين المحافظات ورقم الخط الساخن «15330».

وشددت وزارة التنمية المحلية في تقريرها على عدم وجود أي زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بعد ارتفاع أسعار البنزين بمختلف أنواعه 25 قرشًا مؤكدة أن النقل الجماعي لا يعتمد على البنزين وقاصر على استخدام السولار.

المحافظات تتلقى شكاوى المواطنين

وطالبت وزارة التنمية المحلية، كل المحافظات بإتاحة أرقام معلنة أمام كل المواطنين في المواقف وخطوط السير والأحياء للإبلاغ عن أي تجاوزات، والتأكيد على الركاب بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة سواء زيادة تعريفة الركوب - أجرة المواصلات - أو عدم الالتزام من جانب المركبة بخط السير وتقسيم الخط بهدف التحايل على الأجرة.

ملصقات توضح تعريفة الركوب

ومن ضمن الإجراءات التي أقرتها التنمية المحلية التأكيد على رؤساء الأحياء والمدن وجهاز السرفيس بوضع ملصقات في المواقف وإلزام سيارات النقل الجماعي بوضع الملصق الخاص بالتعريفة المتضمن خط السير والأجرة المحددة والتنبيه على السائقين بعدم التلاعب بتعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

حملات على المواقف والمحطات

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه تم تسيير حملات ولجان متابعة على المواقف ومحطات البنزين وخطوط السير بالتنسيق بين الأحياء وجهاز السرفيس والأمن لمتابعة المواقف والساحات واتخاذ إجراء قانوني تجاه أي مخالفة لسائق السرفيس والنقل الجماعي وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة لـ«الوطن»، استقرار الوضع بالمواقف والساحات على مستوى المحافظة وعدم وجود أي مخالفات، وفي حالة ضبط أي تجاوز سيتم اتخاذ إجراء ويصل الأمر إلى الغرامة وسحب الرخصة.