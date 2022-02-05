«التموين» تشن حملات يومية على محطات الوقود بعد تحريك أسعار البنزين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك حملات تفتيش يومية تتم على محطات الوقود على مستوى محافظات الجمهورية بشأن متابعة انتظام المحطات بعد تحريك أسعار البنزين 25 قرشا والتي بدأ تنفيذها أمس الجمعة 4 فبراير 2022، حيث تتابع الوزارة سير عمل محطات البنزين من خلال غرفة عمليات مركزية ثابتة داخل الوزارة، تم تشكيلها لمتابعة تطبيق قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

حملات تفتيشية على محطات الوقود بعد تحريك أسعار البنزين

ووجهت الوزارة، مديريات التموين على مستوى المحافظات، بشن حملات تفتيش مفاجئة من قبل مفتشي المديريات يوميا على محطات الوقود، لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المواد البترولية داخل محطات الوقود وذلك بالسعر الرسمي المعلن تجاه أسعار البنزين من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وضبط أي محطة وقود تقوم ببيع البنزين بأزيد من السعر المعلن.

فيما تشن مصلحة الدمغة والموازين، حملات تفتيشية مفاجئة أيضا على محطات الوقود، وذلك للتأكد من سير عمل عدادات قراءة لترات البنزين بشكل سليم وضبط المخالفين أو المتلاعبين في العدادات وتحرير محاضر غش تجاري لهم.

أسعار البنزين الجديدة

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمختصة بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من صباح يوم الجمعة 4 فبراير 2022، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالآتي :

7.25 جنيه للبتر بنزين 80.

8.50 جنيه للتر البنزين 92.

9.50 جنيه للتر بنزين 95.

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأكدت غرفة العمليات المشكلة داخل وزارة التموين، أن حملات التفتيش التي تم شنها اليوم وأمس، بعد قرار تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، لم ترصد حتى الآن أي مخالفات من قبل المحطات أو شكاوى من المواطنين.