لو حد زود الأجرة..طرق الإبلاغ عن السائقين المستغلين لتحريك أسعار البنزين

في الساعات الأولى من صباح الجمعة، صدر قرارا رسميا، بتحريك أسعار البنزين بنحو 25 قرشا، بناء على عدة عوامل تقيس عليها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المسئولة عن متابعة وتنفيذ آليات التسعير بشكل ربع سنوي، على رأسها السعر الخام عالميا، ليبدأ العمل بأسعار البنزين الجديدة في مختلف محطات تموين المركبات بداية من صباح اليوم.

استغلال تحريك أسعار البنزين

تزامنا مع تحريك أسعار البنزين، يستغل بعض سائقي عربات نقل الركاب، سواء الأتوبيس أو الميكروباص أو التاكسي أو التوكتوك، الموقف بزيادة الأجرة بشكل مبالغ فيه، رغم تشديدات الحكومة بعدم زيادة تعريفة الركوب، ما يصيب المواطنين بالاستياء، نظرا لما تمثله عليهم تلك الزيادة غير القانونية، من ضغط وعبء، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

طرق الإبلاغ عن زيادة الأجرة من السائقين

خاطبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين ممن يتعرضون أو يرون سائقين يتعمدون زيادة الأجرة في أي مكان، بسرعة الإبلاغ عنهم، إذ خصصت خطا ساخنا رقمه (15330)، للتواصل مع الوزارة، وتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي زيادة فى تعريفة خطوط المواصلات، في إطار التعاون مع مبادرة «صوتك مسموع» عبر موقعها على التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وأعلنت محافظة القاهرة، في بيان سابق، عدة طرق للإبلاغ عن زيادة الأجرة، منها: التواصل مع الخط الساخن (15496)، أو الأرقام (23901236 - 23907147 - 23912136)، من أجل تقديم شكاوى لاتخاذ إجراءات قانونية ضد السائقين المخالفين للتعليمات، بالإضافة إلى الخط الساخن الذي خصصته وزارة التنمية المحلية، المشار إليه في الفقرة السابقة.

تحريك أسعار الوقود

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اتخذت قرارا صباح اليوم، بتعديل بعض الأسعار في السوق المحلية، خلال الربع الأول من عام 2022، وذكرت وزارة البترول في بيان، أن اللجنة غيرت الأسعار كالآتي:

- 7.25 جنيه للتر بنزين 80.

- 8.50 جنيه للتر بنزين 92.

- 9.50 جنيه للتر بنزين 95.

- تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.