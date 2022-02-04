مصر تحتل المركز 16 عالميا بقائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين

شهدت أسعار البنزين ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة في عدد من الدول، مدفوعة بالارتفاعات المتتالية والكبيرة في أسعار النفط العالمية، كما شهدت الفترة الأخيرة إعلان أسعار الوقود في عدد من الدول ومن بينهم مصر التي أعلنت أسعار البنزين الجديدة اليوم، وهي الأسعار التي سيتم العمل بها خلال الأشهر المقبلة.

تحديد الدول لأسعار البنزين

وتحدد الدول أسعار البنزين وفق آليات محددة من أهمها أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت العالمي خلال الفترة الماضية إلى أعلى مستوى له، حيث تجاوز حاجز الـ90 دولارا للبرميل، وهو الأعلى سعرا منذ 7 سنوات، فخلال شهر يناير فقط ارتفعت أسعار البترول 17%.

أسعار البنزين في دول العالم

وقال موقع أسعار البترول العالمية «globalpetrolprices»، المعني بعرض أسعار البنزين في دول العالم، إن مصر تحتل المركز الـ16 عالميًا من حيث أرخص أسعار البنزين في العالم وذلك بين 168 دولة، فبالرغم من استيراد الدولة كميات من البنزين لتلبية احتياجات المواطنين إلا أن أسعار البنزين جاءت أقل من عدد كبير من الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

وجاء سعر البنزين في مصر أقل من المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والهند والأردن وفلسطين.

فروق أسعار البنزين في الدول

وأشار الموقع إلى أن فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة تعود إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب، حيث تشتري جميع دول العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين بين دولة وأخرى.

تحريك أسعار البنزين

وقررت لجنة تسعير الوقود، بتحريك أسعار البنزين بمختلف الفئات 80 و92 و95، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، مع الاستمرار في تثبيت أسعار السولار.