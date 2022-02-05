وزيرة الثقافة: معرض الكتاب يتخطى المليون زيارة

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم، أن عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 53 بمركز مصر للمعارض الدولية، تخطى حاجز المليون، واستقبل في يومه العاشر 326 زائرا؛ ليعبر عن إدراك أبناء الوطن لأهمية المعرفة باعتبارها قاطرة للتنمية.

معرض الكتاب يخلق حالة إبداعية متفردة

وقالت وزيرة الثقافة، إن الفعاليات المتنوعة المصاحبة تخلق حالة إبداعية متفردة تجمع الثقافة بالفنون، مشيدة بالإقبال الجماهيري على أجنحة العرض ومختلف الفعاليات.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، إقبالا كثيفا محققا حضورا ضخما للجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية في مشهد حضاري مميز.

وتقام الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022.

1063 ناشرًا يشاركون في الدورة الـ53 لمعرض الكتاب

وتحمل الدورة شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد من أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، ويشارك فيها 1063 ناشرًا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

ويقدم المعرض هذا العام العديد من الخدمات للزائرين بخلاف بيع الكتب من بينها توفير استراحات للجمهور، وأماكن للخدمات، وأماكن مخصصة للأطفال، وسيارات كهربائية داخلية لتوصيل رواد المعرض بين القاعات، وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

كما يقدم المعرض لأول مرة خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، وشحن الكتب عن طريق الشركة القومية للتوزيع، ومركز لتلقي لقاحات كورونا تحت إشراف وزارة الصحة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية على الزوار تحت إشراف وزارة الصحة، مع وضع لوحات إرشادية وخريطة للمعرض، ووجود سيارة إسعاف مجهزة، وعدد كبير من المتطوعين لمساعدة وإرشاد الزائرين.