إلغاء ندوة إبراهيم عيسى بمعرض الكتاب بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة

أعلن الدكتور شوكت المصري رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، إلغاء ندوة الإعلامي إبراهيم عيسى، التي كان من المقرر عقدها الساعة السادسة مساء اليوم السبت، بمقر المعرض.

سبب إلغاء ندوة إبراهيم عيسى بمعرض الكتاب

وقال شوكت المصري، لـ«الوطن»: «الكاتب إبراهيم عيسى، تواصل معنا معلنا اعتذاره عن حضور الندوة بسبب أزمة صحية تعرض لها».

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية إلى يوم 7 فبراير الجاري، وتحمل الدورة شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، ويشارك بها 1063 ناشرا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل اليونان ضيف الشرف، وجرى اختيار الكاتب يحيى حقي، شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف، شخصية معرض كتاب الطفل.