أحمد يونس: رواياتي تتصدر مبيعات معرض الكتاب كل عام بشهادة الجميع «فيديو»

كشف الإعلامي أحمد يونس تفاصيل روايته «نادر فودة 7 – الأعوان»، قائلا إن نادر فودة هو شخصية محقق ويبحث في عالم ما وراء الطبيعة، وخلال العدد السابع يدخل «فودة» في قصة طويلة ويكتشف في النهاية أنه سقط في الفخ.

موعد كتابة روايته الجديدة

وأضاف «يونس»، خلال تقرير في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، اليوم السبت، أنه يُسلم الكتاب لدار النشر قبل انطلاق معرض القاهرة للكتاب بثلاثة أشهر.

وأفاد بأنه يبدأ في كتابة روايته الجديدة في مارس المقبل، حيث يضع الخطوط الرئيسية للرواية: «بكتب الرواية 3 أو 4 مرات أكتب وأرمي، وآخر واحدة بتكون صاحبة النصيب».

وأكد أنه يستلهم قصصه من الحكايات التي يرويها كبار السن: «بحاول أشوف وأقابل ناس من أهالينا الكبار اللي عندهم حكايات تراثية قديمة وأساطير أو مواقف تعرضوا لها، وببدأ آخد من كلامهم وممكن أبني شخصية كاملة على شخص معين من اللي قالوها».

ولفت إلى أن عيد ميلاده 30 يناير، لكنه لا يحتفل في ذلك اليوم: «مش بحتفل في اليوم ده، لازم يبقى بعد يومين أو تلاتة أو أسبوع، عشان بيفاجئوني ومبقاش متوقع، وكون إني أحتفل بيه وسط ولادي وعيلتي اللي بيجوا معرض الكتاب وبعتبرهم عيلة كبيرة ودي أسعد حاجة».

رواياتي تتصدر مبيعات معرض الكتاب بشهادة الجميع

وأوضح أحمد يونس، أنه روايته تتصدر معرض الكتاب في كل عام، بشهادة الجميع: «مش بدخل في قصة مين أعلى مبيعات ومين مش أعلى، أنا بنافس نفسي دايمًا، وبحب أعمل حاجة كويسة، وبقول دايما أني مش أديب أو روائي عظيم، أنا بكتب حاجات بسيطة، ومفيش حد هيجمع على شخص».

وعن كتاب «خبايا»، قال إنه طرحه خارج معرض الكتاب، نظرا لأن البعض قد يجد صعوبة في زيارة معرض الكتاب، لسبب أو لأخر، كما أن «خبايا» أشبه بتحدي.