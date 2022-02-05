اتحاد الصناعات: أسعار زيوت الطعام ستظل مستقرة في السوق المصرية

قال زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن أسعار الزيوت شهدت استقرارا خلال الفترة الحالية سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، فمنذ بداية العام والأسعار تعتبر في وضع جيد.

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار فول الصويا لم ترتفع ولكنها مستقرة، ولكن الذي ارتفعت أسعارها عالميا مثلما يحدث في البرازيل هو أسعار الكسب وهو البواقي الناتجة عن استخراج الزيت من فول الصويا، ولذلك هناك بعض المستغلين الذين يقوموا بزيادة أسعار الزيوت، ولكن هذا دون وجه حق لأن المنتج الذي ارتفع هو منتج ناتج عن عملية استخراج الزيت وليس يسبقها ليؤثر عليها.

توقعات باستقرار الأسعار في 2022

وأشار رئيس شعبة الزيوت إلى أنه يتوقع استقرار أسعار الزيوت خلال العام الحالي 2022 في السوق المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد شيء يشير إلي ارتفاع أو انخفاض محسوس في الأسعار.

وأعلنت وكالة استاندرد أند بورز ارتفاع أسعار زيت فول الصويا في البرازيل، لأعلى مستوياته على الإطلاق، حيث ارتفع بنسبة 40%مقارنة بعام 2020.

التوتر بين روسيا وأوكرانيا ساهم في تصاعد الأزمة

ولفت التقرير الذي تم نشره في الوكالة أن التوترات السياسية التي نشبت واحتدت بين روسيا وأوكرانيا وتدخل دول الغرب بها ساهم في تصاعد الأزمة، خاصة وأنه أوقف إمدادات منطقة البحر الأسود من زيوت عباد الشمس وهو ما يخلق نقص في المعروض.

ومن جانبهم قال عدد من المحللين للوكالة، إنهم يتوقعون زيادة الطلب على فول الصويا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على صادرات فول الصويا في الولايات المتحدة، بمقدار مليون طن في وقت واحد، وهو ما يزيد فرص نمو صادرات الولايات المتحدة منه، وتحقيق مكاسب كبيرة.