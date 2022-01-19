8 أسباب تؤدي إلى «احتراق سيارتك» على الطريق.. منها زيت المحرك

على الرغم من البرودة الشديدة في حالة الطقس، وعدم وجود أي ارتفاعات تسبب في حرائق السيارات، إلا أن الأيام الماضية شهدت عدة حوادث منها، دون أي أسباب واضحة، منها حريق شب داخل سيارة ملاكي في حدائق الأهرام، وتمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة عليه.

الحادث ذاته تكرر أمس الثلاثاء؛ إذ تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق شب في سيارة تاكسي بميدان النهضة في الدقي.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم، من السيطرة على حريق شب في أحد السيارات الملاكي، أثناء سيرها على محور 26 يوليو، القريب من ميدان لبنان بالجيزة.

أسباب اشتعال النيران في السيارات

وينصح أحد مهندسي السيارات، بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة، والصيانة الدورية للسيارة من خلال متخصص؛ إذ أن هناك عدة عوامل قد تكون السبب في اشتعال النيران بالسيارة.

- تسريب الوقود الذي يأتي نتيجة خلل في إحدى دورات الوقود.

- خلل فى جهاز خروج العادم من السيارة.

- نقص السائل «بالرداتير» يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك، لهذا يجب أن يفحص بشكل دوري.

- تزويد المحرك بالزيت، دون الحاجة لذلك، ما يؤدى إلى تسريبه، مع زيادة الضغط عليه.

- انفجار أحد إطارات السيارة، نتيجة السير بسرعة كبيرة، وقد يؤدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها.

الاحتكاك الناتج عن تصادم السيارات على الطريق

- الاحتكاك الناتج عن تصادم السيارات على الطريق، نتيجة الحوادث، الذي يؤدي إلى اندلاع شرارات ينتج عنها حريق السيارة.

- عدم الاهتمام بالصيانة الدورية للسيارة.

- أي خلل في النظام الكهربائي، يؤدى إلى تسريب في غاز الهيدروجين، ويترتب عليه حدوث حريق، خاصة في ظل وجود أي أسلاك مكشوفة.