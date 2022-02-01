ثبات سعر زيت التموين عند 25 جنيها بقائمة سلع فبراير 2022

شهد سعر زيت التموين بقائمة أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر فبراير 2022، ثباتا في السعر الرسمي المعلن له من قبل الوزارة منذ أكتوبر الماضي.

سعر زيت التموين لشهر فبراير 2022

وحددت قائمة السلع التموينية الجديدة لشهر فبراير سعر زيت التموين بقيمة 25 جنيها للزجاجة 1 لتر، و20 جنيها للزجاجة 800 ملي، وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية الحرية للمواطن في صرف حصته من الزيت من حجم الزجاجة التي يريدها.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 40 ألف منفذ تمويني، السلع التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية من المنافذ الكائنة في نفس محافظة صدور بطاقة التموين.

حصة الفرد من زيت التموين

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين من الزيت بواقع زجاجة زيت لكل فرد مدرج على البطاقة، وتحصل بطاقة التموين المقيد عليها فردين على سبيل المثال على 2 زجاجة زيت، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على 4 زجاجات زيت.

الضخ اليومي من الزيت

وفي سياق متصل، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا، 3 آلاف طن من الزيت مناصفة بين الزجاجة 1 لتر والزجاجة 800 ملي، وذلك لمخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، التي تزود منافذ الصرف بالسلع المدعمة التي تضخها الوزارة للمواطنين.

ووجهت وزارة التموين، مديرياتها على مستوى المحافظات بشن مزيد من الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية تزامنا مع بدء صرف سلع شهر فبراير 2022، التي يستمر صرفها حتى 28 فبراير الجاري.