ارتفاع أسعار زيت الصويا في البرازيل «ثان أكبر مُنتج عالمي»

ارتفعت أسعار زيت فول الصويا في البرازيل، وهي ثاني أكبر منتج له، يوم الخميس الماضي فبراير إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث ارتفعت الأسعار بسبب ارتفاع العقود الآجلة لمجلس شيكاغو للتجارة.

وقال تقرير لستاندرد أند بورز، إن سعر زيت فول الصويا سجل 1،442.93 دولارًا للطن الذي سيتم تحميلة في مارس، موضحة أنه أعلى أعلى مستوى له منذ مارس 2020، حيث ارتفع سعر الطن بنسبة 40٪.

دعم زيوت الطعام العالمية

وأضاف التقرير الذي أطلعت عليه «الوطن» أنه تم دعم زيوت الطعام العالمية من قبل العديد من الأساسيات الصعودية، حيث ارتفع سعر فول الصويا في بورصة شيكاغو التجارية لشهر مارس لأعلى مستويات العقد عند 65 سنتًا / رطل ، مرتفعًا أيضًا بأكثر من 40٪ على أساس سنوي.

وفي أواخر يناير الماضي، أطلقت إندونيسيا تفويضًا لمنتجي زيت النخيل بتخصيص 20٪ من شحنات زيت النخيل الخام للمشترين المحليين، وذلك للحد من ارتفاع أسعار زيت الطهي المحلي، حيث أدى القرار إلى ارتفاع العقود الآجلة لزيت النخيل في بورصة مشتقات بورصة ماليزيا إلى مستويات قياسية ، حيث أن إندونيسيا هي أكبر منتج ومصدر عالمي له.

التوترات السياسية تسبب في إعاقة إمدادات الزيت

وأشارت عدة مصادر في التقرير أن تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى إعاقة آفاق إمدادات زيت عباد الشمس من منطقة البحر الأسود، كما تسببت ظروف الجفاف في خفض إمكانات محصول فول الصويا في البرازيل 2021-2022.

ولفتت إلى أن واردات الهند من الزيوت النباتية لشهر يناير زدادت بنسبة 6٪ على أساس شهري خاصة وأنها أكبر مستورد في العالم، حيث يأتي الارتفاع مع اكتساب زيوت فول الصويا وعباد الشمس حصة في السوق من زيت النخيل للشهر الثالث على التوالي.

وقال تاجر برازيلي إن الهند رفعت من مشترياتها من زيت فول الصويا مقارنة بزيت النخيل من البرازيل بشكل كبير، كما أنه من المتوقع أن تشحن البرازيل 1.55 مليون طن من زيت فول الصويا في الموسم الحالي 2021-22 (أكتوبر-سبتمبر) لعدة مناطق، بزيادة قدرها 46٪ على أساس سنوي ، وفقًا لآخر تقدير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.