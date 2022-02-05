صحفية مغربية: الطفل ريان لفظ أنفاسه الأخيرة في سيارة الإسعاف بعد خروجه حيا

قالت سهام حليلة، الصحفية المغربية، إنه لم يتوقع أحدأن الطفل ريان سيموت بعد خروجه من البئر التي حبس فيها 5 أيام، مؤكدةً أنه كان على قيد الحياة بعد خروجه من البئر، ولكنه توفي في سيارة الإسعاف، «الله يصبر أهله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

حليلة: حالة الطفل كانت حرجة بعد خروجه من البئر

وأضافت «حليلة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن حالة الطفل كانت حرجة بعد خروجه من البئر، وأكد عدد من الأطباء المراقبين لحالته بأنه سيشفى مع تلقيه العلاج اللازم، ولكن للأسف في سيارة الإسعاف لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت أن سيارة الأسعاف تحركت وبها الطفل ريان تمهيدا لنقله إلى إحدى الطائرات المخصصة لنقله إلى مستشفى جامعي لعلاجه، وخلال وجوده في البئر زوّده الفريق الطبي بكمية هائلة من الأكسجين، كما كان يوجد طاقم طبي عالي المستوى من أجل إسعافه، «خرجوه كان على قيد الحياة ولكن للأسف ده قدر الله ولا راد لقضائه».

حليلة: والد الطفل ريان حالته تدمي القلب بعد معرفة الخبر المفجع

وأكدت أن الشعب المغربي كان يشاهد ويري ما يقوم به الشعب المصري من أجل الدعاء للطفل ريان وسعد كثيرا بما أبداه المواطنين المصريون من تعاطف تجاه الطفل، لافتة إلى أن والد ووالده الطفل انهاروا مع معرفتهم لهذا الخبر، «الأب حالته تدمي القلوب، وتلقينا الخبر كفاجعة».