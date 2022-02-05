عاجل.. إنزال طعام للطفل ريان في البئر ودخول الفرق الطبية له

نقلت وسائل الإعلام المغربية، منذ قليل، لقطات لقيام «الحاج علي» بإنزال الطعام للطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر، ما يعني أن الطفل لا يزال على قيد الحياة.

و«الحاج علي» هو مواطن مغربي ينحدر من منطقة الصحراء المغربية، ويحاول مع عمال الحفر إنقاذ الطفل ريان، في رسالة للتأكيد على وحدة الشعب المغربي وكامل أراضيه.

دعوات من المواطنين لخروج ريان حي

وخرج «الحاج علي» بعد إدخال الطعام للطفل ريان وسط هتافات كبيرة بهتاف «الله أكبر.. لا إله إلا الله»، واحتفاء كبير بـ«الحاج علي» عقب خروجه من مكان الحفر وإنهاء مهمة إدخال الطعام.

ويكثر المواطنين المتواجدين قرب البئر بالتضرع إلى الله داعين أن يخرج الله الطفل ريان سالما مطمئنا وحيا إلى أهله.

ووفر الدرك الملكي طائرة مروحية قرب البئر لنقل الطفل ريان فور إخراجه من البئر، كما تم توفير جميع الإسعافات الطبية اللازمة للتعامل مع الطفل فور خروجه.

الفرق الطبية تتجه نحو ريان عند البئر

وقالت مصارد قرب البئر لـ«الوطن»، إن الحاج علي خرج من البئر وهو مبتسم، ما اعتبر إشارة على انتهاء أعمال الحفر بنجاح، كما شوهدت الفرق الطبية تتحرك نحو البئر، فيما يبدو استعدادا لإخراج الطفل.

كما تم مواصلة ريان اليوم بالأكسجين، حيث يقبع لليوم الخامس تقريبا عند فتحة يبلغ عمقها 32 مترا ببئر تصل إلى 62 مترا إجمالي عمقها.