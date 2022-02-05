السلطات المغربية: عملية إنقاذ الطفل ريان معقدة

ذكرت قناة العربية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن السلطات المغربية أعلنت أن عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر معقدة، في وقت تتواصل أعمال الحفر.

وأضافت القناة نقلا عن مراسلها في المغرب، أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد مدة زمنية لإخراج الطفل ريان الذي تجاوز وجوده في البئر أربعة أيام متواصلة.

الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة

واوضحت قناة العربية أن الطفل ريان لا يزال حيا بحسب تأكيدات من أسرته، كما كانت تحدثت من قبل عن أنه تناول بعض الطعام وقليلا من الماء الذي أدخل له في البئر.

وكانت سلطات الأزمة سمحت لوالد الطفل ريان برؤية طفله عبر الكاميرا التي تم تثبيتها داخل البئر لمتابعة حركته لحظة بلحظة.

وسقط الطفل ريان في البئر يوم الثلاثاء في البئر التي يمتلكها والده ويبلغ عمقها 62 مترا، فيما علق الطفل عند عمق 32 من البئر.

وتسود حالة ترقب كبيرة وسط الشارع المغربي والعربي الذي يتابع عملية إنقاذ ريان، وتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ساعات للدعاء.

أسباب تأخر عملية إنقاذ الطفل ريان

ويعود سبب تأخر إنقاذ الطفل ريان حتى هذا الوقت إلى أن أعمال الحفر اليدوي تتم وسط مخاوف من حدوث انهيار في التربة مكان الحفرة التي تم حفرها بموازاة البئر حيث يقبع الطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات.

وكانت عملية إنقاذ الطفل ريان توقفت بعض الوقت بسبب انهيار جزئي للتربة في موقع حفر الحفرة الموازية للبئر، في وقت بدأت فرق الإنقاذ في استخدام أنابيب أسمنتية عبر جهاز حديدي لتأمين أعمل الحفر.

ولعل المفارقة تكمن أنه بعد سقوط الطفل ريان في البئر بقي على قيد الحياة، ولا يزال الأمر الذي دفع الإعلام المغربي إلى وصفه بالطفل المعجزة.