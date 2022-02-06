سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-2-2022 في مصر

يستعد كثير من المواطنين الراغبين في حجز رحلات العمرة إلى تجهيز كل ما يحتاجون إليه خلال رحلتهم، ما يجعلهم يحرصون على متابعة سعر الريال السعودي حتى يتمكنوا من تحويل بعض الأموال من الجنيه المصري للريال السعودي، وشراء ما يحتاجون إليه هناك، حيث استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع.

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يحتاج إليه المواطنون من خدمات، نرصد من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 6 فبراير، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أما في بنك مصر سجل سعر الريال السعودي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو 17.64 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وسجل أيضا سعر اليورو في بنك الإسكندرية سجل 17.61 للشراء وسعر 17.82 جنيه للبيع، كما سجل وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه.